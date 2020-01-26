شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لمباراة مصر وتونس فى نهائى كأس أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” بثًا مباشرًا ومشاهدة حية لمواجهة منتخب مصر لنظيره التونسى فى نهائى كأس الأمم الأفريقية فى كرة اليد.

ويلتقي منتخب مصر مع المنتخب التونسي في النهائي الأفريقي لكرة اليد، على أن يتأهل الفائز للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020.

وأعلن المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو لمنتخب مصر الأول لكرة اليد عن قائمة اللاعبين لخوض مباراة تونس المقرر لها السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة فى إطار نهائى بطولة أمم أفريقيا المقامة بتوني و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وعلق مصدر مسؤول في التليفزيون المصري على ما حدث بنشر التردد الخاص بالقناة الوطنية التونسية عبر شاشة نايل سبورت، حيث قال إن هذا الأمر جاء لتعريف المشاهد المصري بكيفية متابعة مواجهة مصر أمام تونس في نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد

وقال المصدر: "هذا التصرف بالتأكيد خاطيء، ولكنه كان بحسن نية من أجل تعريف المشاهد المصري بكيفية متابعة منتخبه ضد تونس في النهائي الأفريقي لكرة اليد".

استطرد: "الأمر لا يتعلق بالحرج، فالقناة التونسية حكومية مثل نايل سبورت ولا يعد هدفها هو الربحية، ولكن في النهاية التصرف خاطيء بكل تأكيد، حتى وإن كان الأمر قد تم بنية حسنة، ولكن سيكون هناك موقف تجاه الأمر".

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وكانت قناة نايل سبورت قد وضعت تنويه عبر شاشتها به التردد الخاص بقناة الوطنية التونسية، والتي ستبث مواجهة منتخب مصر في نهائي افريقيا باليد عبر بثها الفضائي.

و تضم القائمة كلا من، كريم هنداوي وعصام الطيار وأحمد هشام وأحمد خيري وأكرم يسري ومحمد سند ويحيي خالد وأحمد الأحمر و إبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم ووسام نوار زين ويحيي الدرع وحسن قداح وعمر الوكيل ويحيى خالد

وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسي بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

وشهد دور ربع النهائي فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 في ثاني لقاءاته للتأهل على نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأحمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.

وتقام المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين قلب التأهل إلى نصف النهائى.

وأوضح المصدر خلال تصريحات صحفية، أن هذا التصرف يعتبر خطأً ولا شك في هذا الأمر، إلا أنه حدث بحسن نيه ليس إلا.