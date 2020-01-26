شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يُعلن موعد صرف مستحقات اللاعبين تحفيزًا لموقعة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، موعد صرف مستحقات اللاعبين فى إطار دعم مجلس إدارة النادى للفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية التى تحققت فى الفترة الماضية فى بطولة الدورى الممتاز.

وكشف مدير الكرة بإنبى لـ"الخليج 365"، عن أن إدارة النادى البترولى قررت صرف الدفعة الثانية من مستحقات اللاعبين فى النصف الثانى من شهر فبراير المقبل، مشددًا على أن ذلك هو موعدها المحدد مُسبقًا من جانب إدارة النادى وسيخطر اللاعبين بالأمر لمواصلة تحفيزهم نحو تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

وشدد مدير الكرة بالنادى البترولى على أنه يتم صرف مكافآت اللاعبين أولاً بأول طبقًا للائحة وتم صرف الدفعة الأولى من مستحقات اللاعبين وفقًا لعقودهم سواء القدامى والجدد قبل بداية الدور الأول من منافسات بطولة الدورى، مؤكدًا أنه لا صحة لما تردد بوجود أزمة بشأن مستحقات اللاعبين.

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ويستعد إنبى خلال الوقت الحالى، بقيادة حلمى طولان، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها يوم 3 من فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الفريق البترولى لمواصلة صحوته وتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراته المقبلة.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 20 نقطة، حققهم من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى مثلهم والهزيمة فى 4 مواجهات، بعدما خاض 14 مباراة سجل خلالها 16 هدفًا واستقبل مثلهم، فيما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 29 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى مباراتين وهزم فى 3 مواجهات، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

وكان إنبى قد حقق الفوز على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ليستعيد انتصاراته فى المسابقة بعدما حقق التعادل فى آخر ثلاث مباريات قبل مواجهة نادى مصر أمام الإسماعيلى بهدف لمثله، ثم تعادل سلبيًا مع الاتحاد السكندرى، قبل أن يتعادل مع مصر للمقاصة بهدف لمثله.