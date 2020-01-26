النحاس يتحدث عن مشاركتة حفني الأولى مع المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن مواجهة فريقه أمام طنطا كانت صعبة، وتمكن من حسمها في الفوز بثنائية في الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري.

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية لقناة اون سبورت بعد المباراة:" مباراة صعبة أمام فريق يحاول البقاء في الدوري ويخوض المواجهة بعد تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة".

وأضاف، طموحنا نكمل فب المربع الذهبي، وكل المباريات صعبة والنقطة للفرق الصاعدة للدوري الممتاز بتكون حياة او موت".

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وتابع" قدرنا نستحوذ ونسجل في أوقات المباراة خلال شوطي المباراة، رغم وجود بعض الأخطاء لبعض اللاعبين في الشوط الأول".

وأوضح، أن فريق استطاع الاستفادة من تواجد أيمن حفني المنضم حديثا للمقاولون العرب، لافتا أن اللاعب انسجم بشكل سريع مع اللاعبين رغم قدومه للفريق وقيده خلال يومين فقط.

وأتم النحاس تصريحاته:" حفني جاء يوم الجمعة وتم تسجيله اليوم ولعب المباراة بعد ساعات من تسجيله، لذلك اشكر كل الإداريين الذين بذلوا مجهودا كبيرا لتسجيل اللاعب".