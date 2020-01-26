ثنائية المقاولون أمام طنطا تقوده للاقتراب من صدارة الأهلي للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا على حساب طنطا بثنائية نظيفة، في الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري.

سجل هدفي المقاولون محمد سمير في الدقيقة 29، ولويس ادوراردو في الدقيقة 74.

ورفع المقاولون رصيده لـ32 نقطة من 15 مباراة، في وصافة الدوري، خلف الأهلي المتصدر بـ36 نقطة من 12 مباراة.

وتوقف رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز الـ13.

تفاصيل المباراة:

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ألغى الحكم هدفا للمقاولون أحرزه سيف الدين الجزيري بعد دفعه لمدافع طنطا سليمان عبدربه، في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 29، سدد محمد سمير مدافع المقاولون كرة ثابتة مرت دون متابع لتسكن الزاوية البعيدة لمرمى علي فرج حارس طنطا، ليتقدم ذئاب الجبل بالهدف الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المقاولون العرب بهدف نظيف.

وأضاف لويس ادوراردو الهدف الثاني للمقاولون بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية اليمنى لعلي فرج، في الدقيقة 74.

ودفع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون، بصفقته الجديدة أيمن حفني، في الدقيقة 76، بأول ظهور له بعد انضمامه لذئاب الجبل على سبيل الإعارة قادما من المقاصة.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز المقاولون بهدفين نظيفين.