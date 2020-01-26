مباشر بالفيديو.. مصر 14 - 11 تونس.. نهائي أمم أفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى: زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر أمام نظيره التونسي في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد على صالة قصر الرياضة برادس. وتأهل المنتخب المصري على حساب شقيقه الجزائري بالفوز 30 -27 فيما سحقت تونس أنجولا 39-23 . Advertisements وتمنح هذه البطولة بطلها بطاقة تأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، بالإضافة إلى بطاقتين غير مباشرتين للدورات المؤهلة لتصفيات الأولمبياد. وكانت منتخب الفراعنة قد ضمن المشاركة بمونديال 2021 بسبب تنظيم البطولة في مصر بالإضافة إلي 6 منتخبات تأهلت للمونديال وعلى رأسهم تونس وأنجولا والجزائر.

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