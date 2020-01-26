الجزائر تفوز بالمركز الثالث في بطولة أفريقيا لليد وتتأهل لتصفيات الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أحرز المنتخب الجزائري لكرة اليد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في تونس بتغلبه على نظيره الأنجولي 32 / 27 اليوم الأحد في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وأنهى المنتخب الجزائري الشوط الأول لصالحه بنتيجة 15 / 14 قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحه ويتوج بالمركز الثالث.

وحافظ المنتخب الجزائري بهذا على فرصه في المنافسة على التأهل لدورة الألعاب الأولمبية من خلال التصفيات العالمية التي تقام في نيسان أبريل المقبل.

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وحجز المنتخب الجزائري مقعده في التصفيات.

في حالة فوز المنتخب المصري باللقب، سيتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات ألمانيا والسويد وسلوفينيا والتي تقام فعالياتها في ألمانيا خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل المقبل.

وفي حالة فوز المنتخب التونسي باللقب، سيلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الثانية التي تضم البرتغال، وفرنسا، والخاسر من مواجهة إسبانيا وكرواتيا بنهائي أوروبا، وفي هذه الحالة تضمن لأنجولا المشاركة في التصفيات بالمجموعة الثالثة.