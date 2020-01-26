مصدر يوضح لمصراوي موقف التليفزيون من نشر تردد القناة التونسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد مصدر مسؤول في التليفزيون المصري، أن نشر التردد الخاص بالقناة الوطنية التونسية عبر شاشة نايل سبورت، جاء لتعريف المشاهد المصري بكيفية متابعة مواجهة مصر أمام تونس في نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد.

وأوضح المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذا التصرف يعد خاطئًا من جانب مرتكبه، لكنه جاء بما وصفه "حسن النية".

وكانت قناة نايل سبورت قد وضعت تنويه عبر شاشتها يحمل التردد الخاص بقناة الوطنية التونسية، والتي من المحتمل أن تذيع المواجهة عبر بثها الفضائي.

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وقال المصدر: "هذا التصرف بالتأكيد خاطيء، ولكنه كان بحسن نية من أجل تعريف المشاهد المصري بكيفية متابعة منتخبه ضد تونس في النهائي الأفريقي لكرة اليد".

وأكمل: "الأمر ليس بالحرج، فالقناة التونسية حكومية مثل نايل سبورت ولا تهدف للربحية، ولكن في النهاية التصرف خاطيء".

واختتم: "حتى وإن كان الأمر قد تم بنية حسنة، ولكن سيكون هناك موقف تجاه الأمر".

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره التونسي في النهائي الأفريقي لكرة اليد، حيث سيتأهل الفائز للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020.