مباشر.. بيراميدز 0- 1 رينجرز.. الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تلقى فريق بيراميدز الخسارة لأول مرة على المستوى الإفريقي بالخسارة على أرضه بنتيجة 1-0 أمام إينوجو رينجرز النيجيري في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ستاد القاهرة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق إفياني جورج لصالح رينجرز في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وجاءت الخسارة الأولى لبيراميدز بالجولة الخامسة من مجموعات الكونفدرالية، بعدما حسم بيراميدز صدارة المجموعة ووصل إلى النقطة الـ12 من الفوز في 4 مباريات.

وبتلك النتيجة، رفع إينوجو رينجرز رصيده إلى 5 نقاط، وبهذا يكون المصري مجبرًا على تحقيق الفوز أمام نواذيبو الموريتاني لحسم التأهل قبل مواجهة إينوجو في الجولة الأخيرة.