مباشر.. الاسماعيلي 0-0 الاتحاد.. البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تأهل نادي الإسماعيلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تعادله سلبياً مع الاتحاد السكندري في إياب دور ربع النهائي بأفضلية الهدف خارج الأرض.

وكان الإسماعيلي حقق نتيجة الفوز في لقاء الذهاب بالأسكندرية بنتيجة 1-0.

وينتظر الإسماعيلي الفائز من مباراة الرجاء البيضاوي ومولودية الجزائر في الدور نصف النهائي من البطولة العربية.

وكان الرجاء حقق نتيجة الفوز في مباراة الذهاب على المولودية بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجزائر.

تفاصيل المباراة

بدأ الإسماعيلي المباراة بمحاولة هجومية في الدقيقة 3 عن طريق عبد الرحمن مجدي الذي انطلق من الجبهة اليسرى وقام بإرسال كرة عرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت من جميع لاعبي الفريقين.

ورد الإتحاد بهجمة خطيرة في الدقيقة 5 بعد عرضية أرضية من الجبهة اليمنى مرت إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها أحمد رفعت بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وكاد الإسماعيلي أن يسجل الهدف الأول عن طريق باهر المحمدي الذي سدد كرة قوية مرت أعلى المرمى بعد تلقيه لكرة عرضية أرضية من محمد صادق في الدقيقة 21.

ومنع القائم هدفاً مؤكداً لخالد قمر مهاجم الاتحاد بعدما تصدت لرأسية قوية منه أمام المرمى بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

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وألغى حكم المباراة هدفاً للاتحاد في الدقيقة 31 بعد احتساب تسلل على إسلام جمال مدافع الفريق السكندري بعدما مرر تمريرة لمحمود رزق الذي سدد الكرة داخل الشباك من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية لُعبت من ركلة حرة.

وتلقى محمد الشامي تمريرة عرضية طولية من عبد الرحمن مجدي داخل منطقة الجزاء، ليستلمها بنجاح قبل أن يسددها نحو المرمى، لكن عماد السيد حارس الاتحاد تألق في التصدي لها وإبعادها إلى ركنية في الدقيقة 44.

وسدد محمد الشامي لاعب الإسماعيلي كرة خطيرة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من محمد صادق ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة العلوية للمرمى وتحولت إلى ركلة مرمى في الدقيقة 54.

وواصل الإسماعيلي هجماته الخطيرة على مرمى الاتحاد، بعد أن سدد عبد الرحمن مجدي تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 57 من زمن اللقاء، ولكن عماد السيد تألق وحولها لركنية.

وتألق عماد السيد مرة أخرى بعدما تصدى لهجمة خطيرة عن طريق شيلونجو الذي تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس الاتحاد نجح في التصدي لها وإبعادها عن منطقة الخطورة.

وأهدر رزاق سيسيه هدفاً محققاً للاتحاد بطريقة غريبة بعدما وصلت الكرة له أمام المرمى من عرضية جاءت من ركلة ركنية، ولكنه سدد الكرة تسديدة قوية علت مرمى الإسماعيلي.

وحصل الإسماعيلي على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 67، تصدى عبد الرحمن مجدي لتنفيذها وسددها أرضية قوية من أسفل الحائط، ولكنها مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى الاتحاد.

ودخل فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي بديلاً لبينسون شيلونجو في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، في أول مشاركاته مع الفريق.