التليفزيون المصري يكشف موقفه بشأن نقل مباراة نهائي أفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى علي:

كشف مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية للإعلام، أن التليفزيون المصري لن يقوم بإذاعة مباراة نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد اليوم، والتي تجمع منتخبي مصر وتونس.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن التلفزيون لا ينقل أي مباريات تُلعب خارج الأرض بالنسبة للفرق المصرية مادام لم يشتر البطولة كاملة أو مباريات الفرق المصرية.

وأعلنت القناة المغربية الثالثة الرياضية بث مباراة مصر وتونس بنهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد التي تقام الساعة السابعة مساء على صالة قصر الرياضة برادس.

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وتأهل المنتخب المصري على حساب شقيقه الجزائري بالفوز 30 -27 فيما سحقت تونس أنجولا 39-23 .

وتمنح هذه البطولة بطلها بطاقة تأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، بالإضافة إلى بطاقتين غير مباشرتين للدورات المؤهلة لتصفيات الأولمبياد.

وكانت منتخب الفراعنة قد ضمن المشاركة بمونديال 2021 بسبب تنظيم البطولة في مصر بالإضافة إلي 6 منتخبات تأهلت للمونديال وعلى رأسهم تونس وأنجولا والجزائر.

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