«شووت NOW» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش TIME AHLY يلا شوت PLUS رابط ماتش الاهلي YOUTUBE AHLY

أجرى السويسري رينيه فايلر المدير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تبديلًا على تشكيل الفريق قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.
وقرر فايلر، نزول أحمد فتحي بدلًا من محمد هاني، في الجبهة اليمنى، على أن يتم وضع هاني على دكة البدلاء والاستعانة به حسب مجريات المباراة.
وأعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الأهلي بعد التعديل كالتالي:-
حراسة المرمي : محمد الشناوي.
خط الدفاع : أحمد فتحي وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول.
خط الوسط : محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.
خط الهجوم : جونيور أجايي.
ويحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي، بعد قليل على الملعب الأوليمبي برادس، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية والتي تضم كل من "الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".
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