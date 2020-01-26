وصول وزيرا الشباب والتضامن لاستاد الدفاع الجوي لحضور افتتاح أول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص

وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن مقر استاد الدفاع الجوي لحضور أول دورة إفريقية للأولمبياد الخاص تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة وفود 42 دولة إفريقية. كما حضر الحفل كلًا من المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الأقليمي للأولمبياد الخاص بالشرق الاوسط ودول شمال افريقيا وماري ديفيز الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي وتشارلز نيامبي الرئيس الإقليمي لمنطقة إفريقيا، والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، والفنان حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي. للأولمبياد الخاص بالشرق الاوسط ودول شمال افريقيا وماري ديفيز الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي وتشارلز نيامبي الرئيس الإقليمي لمنطقة إفريقيا، والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، والفنان حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي. وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

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