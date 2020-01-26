سموحه ٩٩ يفوز على أسوان ببطولة الجمهورية

فاز فريق سموحه مواليد ٩٩ على نظيره أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحه ضمن مباريات بطولة الجمهورية.
سجل أهداف سموحه كلا من : محمود فهمى ثلاث هاتريك وكلا محمد سليم وطارق محمد هدف وبذلك يرتفع رصيد سموحه إلى ٣٤ نقطة .
لعب سموحه بتشكيل مكون من : حسين تيمور ، أحمد هشام ، طارق محمد ، محمد أبو الحمد ، رضا رأفت ، علاء نبيل ، مهند أحمد ، رضا الحسينى ، شريف شيش ، محمد سليم ، محمود فهمى واشترك أثناء المباراة
يتكون الجهاز الفنى من محمد العمده مدير فنى ، جاسر عبد الحميد مدرب عام ، أسامه الشاذلى مدرب حراس المرمى ، محمد إمام علاج طبيعي ، وليد حسن عامل مهمات .
يقود قطاع الناشئين رضا البلتاجى رئيس القطاع و عبد البديع حماده مدير إدارى القطاع وعادل ذكى شئون اللاعبين
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