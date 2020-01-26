كل ما تريد معرفته عن مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل"، تريند بعنوان" مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019"، وذلك بعد إتمام جميع المباريات الجولة الخامسة، باستثناء مواجهة الأهلي ضد النجم الساحلي، المُرتقبة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

إقرأ أيضًا.. قبل مواجهة النجم الساحلي.. ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا وفيما يلي ننشر ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019: ترتيب مجموعة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا: المجموعة أ - تأهل بشكل رسمي من المجموعة مازيمبي، والزمالك. 1-مازيمبي لعب 5 مباريات، برصيد 11 نقطة. 2- الزمالك لعب 5 مباريات، برصيد 8 نقاط. 3- زيسكو يونايتد لعب 5 مباريات، برصيد 3 نقاط. 4- أول أغسطس لعب 5 مباريات، برصيد 3 نقاط ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا: المجموعة ب إقرأ أيضًا.. دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة يحدد المتأهلين من المجموعة، في الجولة السادسة من مباريات المجموعة. 1- الهلال السوادني، لعب 5 مباريات، برصيد 9 نقاط. 2- النجم الساحلي، لعب 4 مباريات، برصيد 9 نقاط. 3- الأهلي لعب 4 مباريات، برصيد 7 نقاط. 4- نادي بلاتينوم لعب 5 مباريات، برصيد نقطة واحدة. Advertisements ترتيب مجموعة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا: المجموعة ج صعد بشكل رسمي صن داونز والوداد المغربي. 1-صن داونز لعب 5 مباريات، برصيد 11 نقطة. 2-الوداد المغربي لعب 5 مباريات، برصيد 9 نقاط. 3-بترو إتليتيكو لعب 5مباريات، برصيد 3 نقاط. 4-اتحاد الجزائر لعب 5 مباريات، برصيد نقطتين. ترتيب مجموعة الترجي بدوري أبطال أفريقيا 2019: المجموعة د تأهل الترجي والرجاء بشكل رسمي 1-الترجي لعب 5 مباريات، برصيد 11 نقطة. 2- الرجاء لعب 5 مباريات، برصيد 8 نقاط. 3- فيتا لعب 5 مباريات، برصيد 4 نقاط. 4- شبيبة القبائل لعب 5 مباريات، برصيد 4 نقاط.

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