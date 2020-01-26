المقاولون يضرب طنطا بثنائية ويعزز مركز الوصافة بالدوري

حقق فريق المقاولون فوزا سهلا ومهما على طنطا بهدفين نظيفين بستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الممتاز.

سجل الهدفين المدافع محمد سمير من ضربة حرة مباشرة من خارج المنطقة لعب الكرة" موزة" خدعت المدافعين وسكنت الزاوية اليسرى البعيدة مسجلا هدف التقدم،

والكولومبي لويس إدواردو في الدقيقتين 29 و 75.

جاء اللقاء لصالح المقاولون الذى كانت له الأفضلية لعبا ونتيجة دفاعا وهجوما حيث وجد الهجوم الطنطاوي صعوبات في اختراق دفاعات ذئاب الجبل على مدار الشوطين.

ودفع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون بأيمن حفني في الشوط الثاني في أول مشاركة له بالدوري مع ذئاب الجبل.

بهذه ارتفع رصيد المقاولون إلى 32 نقطة منفردا بالمركز الثاني، وبفارق 7 نقاط عن الثالث" الاتحاد السكندري، وضيق الفارق مع الأهلي إلى 4 نقاط وللأهلي 3 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.