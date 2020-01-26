أيمن حفني يشارك مع المقاولون أمام طنطا

شارك أيمن حفني المنتقل حديثًا لصفوف المقاولون العرب، مع ذئاب الجبل أمام طنطا الجارية حاليًا، على جبل الأخضر، ضمن الأسبوع الـ15 من الدوري الممتاز.
ويتقدم المقاولون العرب على طنطا بهدفين نظيفين، سجلهما محمد سمير ثابت، والكولومبي لويس إدواردو.
وشهد اللقاء نزول أيمن حفني في أول مباراة له مع ذئاب الجبلبعد إنضمامه منذ أيام، في الدقيقة 78 بدلًا من كريم مصطفى.
وتعتبر تلك المشاركة الأولى لحفني بالموسم الجاري، بعد فشل قيده مع المقاصة في بداية الموسم، وإعارته للمقاولون خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
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