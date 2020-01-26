التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء الإسماعيلي والاتحاد

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات اياب دور الثمانية في البطولة العربية .

وشهدت المباراة حضور جماهيري قوي من قبل الإسماعيلي والاتحاد بجانب مجالس إدارة الناديين.

ويرغب المدرب الفرنسي ديديه جوميز في تحقيق الفوز الأول له مع الإسماعيلي في البطولة العربية.

بينما يتطلع طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد

في خطف الفوز والعودة للإسكندرية متاهلا لنصف النهائي.ودخل الإسماعيلي اللقاء بتشكيل يضم.. حارس مرمى .. محمد فوزى خط الدفاع .. محمود البدرى – باهر المحمدى – محمد هاشم – أحمد أيمن خط الوسط .. محمد الشامى – عماد حمدى – محمد صادق – همام طارق – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم .. شيلونجو.بينما ضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلا من.. حراسة المرمى: عماد السيد. خط الدفاع: محمود شعبان – إسلام جمال – محمود رزق – السيد سالم. خط الوسط: نور السيد – أحمد نبيل مانجا – أحمد رفعت – أوكوى. خط الهجوم: خالد قمر – رزاق سيسيه.كان الداويش أنهى مباراة الذهاب بالفوز بهدف دون رد سجلة محمد الشامي.

وكان قد تأهل الإسماعيلي لدور الثمانية علي حساب الجزيرة الإماراتي بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب المحروق البحريني.

