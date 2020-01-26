بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة الأهلي المصري لفريق النجم الساحلي التونسي في أهم مباريات اليوم الأحد 26-1-2020 لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بإدارة من الحكم الجنوب أفريقى “فيكتور جوميز”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 ، ستنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على “ستاد السلام”.

يدخل الأهلى المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط من الفوز على الهلال السوداني في القاهرة والفوز على بلاتنيوم في الذهاب والتعادل معه في العودة.

ويغيب عن صفوف النادي الأهلي الليلة للإصابة وعدم الجهازية البدنية الجناح الدولي المصري رمضان صبحي والمدافع سعد سمير ولاعب خط الوسط حمدي فتحي والظهير الأيسر محمود وحيد.

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الأهلي 0-0 النجم الساحلي

???? ستاد السلام (القاهرة- مصر)

???? دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات-الجولة الخامسة)

⌚ تنطلق بعد قليل..(الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش)

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة