بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وتونس في نهائي كأس أفريقيا لكرة اليد

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لمباراة المنتخب التونسي لكرة اليد ضد نظيره المصري، في لقاء منتظر في نهائي كأس أمم أفريقيا 2020 لكرة اليد. وبجانب تتويج الفائز بلقب كأس أفريقيا، سوف يحصل على بطاقة مباشرة للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020. وتأهل المنتخب المصري على حساب المنتخب الجزائري بنتيجة 30 -27 فيما عبرت تونس أنجولا 39-23. وسوف يحظى نسور قرطاج بمساندة جماهيرية منتظرة في صالة ملعب رادس، بقلب العاصمة التونسية. ولم يخسر المنتخبان حتى الآن في مسيرتهما في بطولة أفريقيا، هذا العام، وهو نهائي مكرر من النسخة الماضية، التي كتبت باسم تونس. Advertisements اضغط هنا للدخول لصفحة البث المباشر لمباراة تونس ومصر تونس 7-10 مصر ???? ملعب رادس (تونس) ???? كأس أفريقيا كرة اليد (النهائي) جارية الآن البث الكتابي المباشر لحظة بلحظة ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة مصر تونس في نهائي كأس أفريقيا لكرة اليد.

???? سيكون معكم في هذا البث المباشر “سامي مصطفى” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

⌚️ المباراة تنطلق الساعة 19:00 بتوقيت مصر .. 17:00 بتوقيت جرينتش

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بعد قليل تأتيكم التشكيلتين وتفاصيل المباراة..لا تذهبوا بعيدًا.

بداية المباراة كانت جيدة من المنتخب التونسي، كما هو متوقع بسبب العامل الجماهيري

ولكن بعد مرور أول 10 دقائق استطاع المنتخب المصري تسجيل الهدف الخامس والتعادل وامتصاص حماس تونس

مدرب المنتخب التونسي يطلب وقت مستقطع بعد مرور الربع ساعة الأول بعد الصحوة المصرية والتقدم بهدفين

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