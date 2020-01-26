أهداف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية فى نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً

توج منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي بطلاً للنسخة الرابعة من بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً بالفوز على نظيره السعودي 1-0 بضربة رأس فى الوقت القاتل، اليوم الاحد 26-1-2020 فى المباراة النهائية التي اختتمت اليوم فى تايلاند،

وحسم المنتخب الكوري المباراة واللقب لصالحه بفضل الهدف الذي سجله جيونج تاي ووك في الدقيقة 113.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين قبل أن يحسمها المنتخب الكوري لصالحه بهدف في الشوط الإضافي الثاني.

وجاء الهدف اثر ضربة حرة احتسبت للمنتخب الكوري بجوار منطقة الجزاء السعودية ولعبها البديل لي دونج كيونج عرضية وانقض عليها تاي ووك بضربة رأس قوية حاول اليامي إبعادها ولكن الكرة أكملت طريقها إلى داخل المرمى ليكون هدف الفوز بالمباراة والتتويج باللقب الأسيوي.

Advertisements

وكان المنتخبان حسما بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) بمجد وصولهما للمباراة النهائية.

كما رافقهما المنتخب الأسترالي بالفوز على منتخب أوزبكستان 1 / صفر أمس السبت في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

إليكم فيديو هدف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية فى نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً

اضغط هنا للوصول الى صفحة اهداف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية فى نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 سنة