نتيجة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد فى الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره بلد الوليد، مساء اليوم الأحد 26-1-2020 على ملعب “نيوفو جوسي”، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإسباني (لا ليجا).

تنطلق المباراة فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 3، ويعلق على المباراة يوسف سيف.

يدخل ريال مدريد المباراة فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، مناصفةً مع برشلونة، بينما يحتل بلد الوليد المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.

ونجح ريال مدريد في تخطي دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا بفوزه على مضيفه المتواضع فريق سالامنكا يوم الأربعاء الماضي، وقبلها فاز الفريق الملكي على إشبيلية في الدوري بالجولة الـ20.

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ويسعي الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق النادي الملكي في تحقيق الفوز مساء اليوم على بلد الوليد من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة مساء أمس السبت على يد فالنسيا بهدفين نظيفين لصالح نفس الجولة.

يذكر ان ريال مدريد واجه منافسه في مباراة اليوم بلد الوليد بمسابقة الدوري الإسباني 87 مرة من قبل، حيث فاز المرينجي بـ 55 مباراة، ونجح خصمه في الانتصار 14 مرة، وتعادل الفريقان في 18 لقاء.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة لقاء الذهاب بين ريال مدريد وبلد الوليد التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي، وافتتح أهداف اللقاء النجم الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 82 من زمن الشوط الثاني، إلا أن الضيوف فاجئوا أصحاب الأرض بهدف التعادل بحلول الدقيقة 88 عن طريق سيرجيو جوارديولا.

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