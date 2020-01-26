بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري تاون في كأس الإتحاد الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لزيارة ليفربول لملعب شروسبري تاون في أهم مباريات اليوم الأحد 26-1-2020 لحساب الدور الـ32 من مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس الثانية، ستنطلق في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “مونتكومري ميداو” في مدينة شروزبري، بإدارة من الحكم الدولي الإنجليزي “أندريه مارينر”.

يدخل ليفربول المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيق فوزًا صعبًا على “ولفرهامبتون” في ملعبه وبين جماهيره في الجولة الماضية من منافسات البريمرليج، وتأكيد صدراته برصيد 67 نقطة مبتعدًا عن أقرب منافسيه “مانشستر سيتي” برصيد 16 نقطة، مع مباراة مؤجلة للريدز.

ومن المنتظر دخول يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المباراة بالتشكيلة الثانية، وإشراك العديد من اللاعبين الشباب والبدلاء، كما هو الحال في مباريات الكأس التي يخوضها الفريق.

على الجانب الآخر يدخل فريق دوري الدرجة الثانية الإنجليزي شروسبري تاون المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، ويأمل في تفجير مفاجآة من العيار الثقيل وإقصاء العملاق ليفربول.

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ويحتفل فريق شروسبري تاون المركز السادس عشر من منافسات دوري الدرجة الثانية حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 وخسر 7.

ومن المقلق لفريق لبفربول هو السجل المميز لفريق شروسبري تاون حيث خسر مرة واحدة فقط في آخر 17 مباراة خاضها على ملعبه في كأس الاتحاد الإنجليزي فقد حقق 10 انتصارات و6 تعادلات، وخسر مرة واحدة على يد “مانشستر يونايتد” في شهر فبراير من عام 2016 بنتيجة 3-0.

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ليفربول 1-0 شروسبري تاون

???? ملعب مونتكومري ميداو (شروزبري – إنجلترا)

???? كأس الإتحاد الإنجليزي (دور 32)

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