بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري تاون في كأس الإتحاد الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لزيارة ليفربول لملعب شروسبري تاون في أهم مباريات اليوم الأحد 26-1-2020 لحساب الدور الـ32 من مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.
المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس الثانية، ستنطلق في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “مونتكومري ميداو” في مدينة شروزبري، بإدارة من الحكم الدولي الإنجليزي “أندريه مارينر”.
يدخل ليفربول المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيق فوزًا صعبًا على “ولفرهامبتون” في ملعبه وبين جماهيره في الجولة الماضية من منافسات البريمرليج، وتأكيد صدراته برصيد 67 نقطة مبتعدًا عن أقرب منافسيه “مانشستر سيتي” برصيد 16 نقطة، مع مباراة مؤجلة للريدز.
ومن المنتظر دخول يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المباراة بالتشكيلة الثانية، وإشراك العديد من اللاعبين الشباب والبدلاء، كما هو الحال في مباريات الكأس التي يخوضها الفريق.
على الجانب الآخر يدخل فريق دوري الدرجة الثانية الإنجليزي شروسبري تاون المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، ويأمل في تفجير مفاجآة من العيار الثقيل وإقصاء العملاق ليفربول.
ويحتفل فريق شروسبري تاون المركز السادس عشر من منافسات دوري الدرجة الثانية حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 وخسر 7.
ومن المقلق لفريق لبفربول هو السجل المميز لفريق شروسبري تاون حيث خسر مرة واحدة فقط في آخر 17 مباراة خاضها على ملعبه في كأس الاتحاد الإنجليزي فقد حقق 10 انتصارات و6 تعادلات، وخسر مرة واحدة على يد “مانشستر يونايتد” في شهر فبراير من عام 2016 بنتيجة 3-0.
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ليفربول 1-0 شروسبري تاون
???? ملعب مونتكومري ميداو (شروزبري – إنجلترا)
???? كأس الإتحاد الإنجليزي (دور 32)
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بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة ليفربول وشروسبري تاون ضمن بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.
- ???? سيكون معكم في هذا اللقاء “محمود ماهر” من مركز البث المباشر ..
- ???? للتذكير ليفربول انتصر في المرحلة السابقة من كأس الاتحاد الانجليزي على “إيفرتون” دون مشاركة محمد صلاح.
- ♻️ كي تتابع أحداث المباراة أول بأول من فرص وبطاقات وتغييرات وفيديو الأهداف، كل ما عليك فعله هو تحديث الصفحة كل 30 ثانية.
- ???? بعد قليل تصلنا التشكيلة الأساسية لكلا الفريقين.
- يغيب محمد صلاح عن هذه المواجهة … كذلك فيرمينو.. كلاهما على دكة البدلاء.
- ساديو ماني مصاب وخارج القائمة .. بينما يتواجد نابي كيتا على الدكة ومعه آرنولد وتشامبرلين.
- تشكيلة ليفوبول اليوم: آدريان – ياسر لعروشي – ديان لوفرين – جويل ماتيب – ويليامز – جونز – فابينيو – شيرفيلا – إيليوت – أوريجي – مينامينو.
- تشكيلة شروسبري اليوم: أوليري – لوف – ويليامز – إبانكس لانديل – بيري – جولبورن – لوريان – جوس – نوربورن – واهلي – لانج.
- 1″ صافرة بداية المباراة…
- 1″ ملعب صغير والكاميرا قريبة من الملعب كثيرًا…يلا متابعة ممتعة!
- 4″ كرة عرضية من ياسر لعروشي داخل منطقة جزاء شروسبري لكنها تُبعد من قلب الدفاع قبل أوريجي.
- 5″ الأفضلية لليفربول خلال الدقائق الأولى من اللقاء…
- 6″ تبادل كروي سلس وتحركات من دون كرة بين لاعبي ليفربول..واضح عزمهم على انهاء المقابلة مُبكرًا.
- 8″ ???? بووووووووووووم…..أوريجي يتسلم كرة .. ويسدد بوجه القدم اليمنى من خارج منطقة جزاء شروسبري – حوالي 23 ياردة – مرت جوار القائم الأيمن بثلاث ياردات..أول فرصة حقيقية على المرمى.
- 15″ ⚽️ جووووووووووووووول…الهدف الأول لليفربول بواسطة الياباني مينامينو القادم في الميركاتو الشتوي من ريد بول سالزبورج النمساوي.
- 15″ ???? الإسباني شيرفيلا كان هو صاحب تمريرة الهدف.. وضع الكرة في العمق الدفاعي لشروسبري لتجد المتحرك من دون كرة “مينامينو” والذي انفرد وسدد لحظة خروج الحارس أوليري من مرماه ليضع الكرة في الشباك.
- 16″ لم نر بعد حارس مرمى ليفربول آدريان إلا في لقطات معدودة عندما يقوم زملائه المدافعين بإعادة الكرة إليه.
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