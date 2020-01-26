نتيجة مباراة الأهلي والنجم الساحلي فى دوري أبطال أفريقيا

يخوض النادي الاهلي مساء اليوم الأحد 26-1-2020، واحدة من أهم مبارياته في الفترة الأخيرة عندما يستضيف النجم الساحلي التونسي على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تنطلق المباراة فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش، ويدير المباراة الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 1، ويعلق علي المباراة خليل البلوشي.

ويخوض الأهلى مباراة اليوم رافعاً شعار “الفوز” فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

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ويدخل الأهلي المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط والهلال السوداني صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن النجم الساحلى، بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ويعلم الأهلي أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة للحفاظ على آماله فى الصعود، كما أن بطل مصر لديه رغبة في الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى في رادس بتونس.

يذكر ان مواجهة اليوم هى المواجهة رقم 15 التى تجمع الفريقين فى مختلف البطولات، حيث سبق والتقى الاهلى مع النجم فى 14 مباراة قبل مباراة اليوم، حقق المارد الأحمر الفوز فى ثلاث مباريات وفاز النجم فى أربع، وحسم التعادل 7 مواجهات.

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