نتيجة مباراة الإسماعيلي والإتحاد السكندري فى البطولة العربية

يترقب عشاق الكرة المصرية بوجه خاص، وجماهير الكرة العربية بوجه عام المواجهة القوية التي ستجمع الإسماعيلي بشقيقه الإتحاد السكندرى فى إياب ربع النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية” اليوم الاحد 26-1-2020، على ستاد الاسماعيلية وسط حضور جماهيرى يقارب الخمسة آلاف مشجع.

تنطلق المباراة بعد عصر اليوم فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة غبر قناة أبو ظبي الرياضية 2، ويعلق عليها عامر عبدالله.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، فيما يسعى زعيم الثغر لتحقيق الريمونتادا العربية، وقد أعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق.

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وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى الفائز من مجموع مواجهتى الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر.

يذكر ان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة “العين” الإماراتية.

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