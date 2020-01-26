يوفنتوس يقترب من إتمام التعاقد مع جوهرة أرجنتينية

اقترب اللاعب الأرجنتيني الشاب “إنزو بارنيشيا” من الإنضمام إلى صفوف “يوفنتوس” في الميركاتو الشتوي الحالي.

ويستعد يوفنتوس لإستكمال التعاقد مع المراهق الأرجنتيني قادمًا من صفوف فريق “سيون السويسري“، ومن المتوقع ضم اللاعب صاحب الـ18 عامًا إلى فريق الرديف “يوفنتوس بريمافيرا”.

وحسبما أفادت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن عملاق الدوري الإيطالي يراقب “بارنيشيا” منذ فترة طويلة، وبالأخص قبل انضمامه من “نيولز أولد بويز الأرحنتيني” إلى سيون السويسري في الميركاتو الصيفي الماضي.

Advertisements

وتعاقد “سيون” مع بارنيشيا بعد اتفاق وكلاء اعمال اللاعب مع مسؤولي اليوفي على هذه الخطوة، وأثار اللاعب إعجاب كشافي النادي الإيطالي على الرغم من عدم مشاركة اللاعب في الدوري السويسري الممتاز، حيث يلعب حاليًا مع فريق الرديف(تحت 21 سنة).

وقرر مسؤولي البيانكونيري ضم اللاعب الشاب إلى صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي، وعدم الإنتظار للصيف القادم حتى لا تدخل فرق أُخرى على خط المفاوضات مع اللاعب.

وتعاقد يوفنتوس مع عدد كبير من المواهب الشابة على خطى “ريال مدريد” بسبب الإرتفاع الملحوظ لأسعار اللاعبين، لعل ابرزهم المهاجم الفنزويلي أليخاندرو ماركيز (19 عامًا) من “برشلونة“، ولاعب خط الوسط ديان كولوسيفسكي (19 عامًا) من “أتالانتا” -والمعار حاليًا لنادي بارما– مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، ولكنه سيبقى مع بارما حتى نهاية الموسم.