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نتيجة مباراة ليفربول وشروسبري فى كأس الاتحاد الإنجليزي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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يحل نادى ضيفاً ثقيلاً على فريق شروسبرى عصر اليوم الأحد 26-1-2020 فى المباراة التى تجمعهما على ملعب “مونتكومرى ميداو” ضمن مباريات دور الرابع فى كأس الاتحاد الإنجليزى.

وتنطلق المباراة فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2، ويعلق على المعلق الرياضي سوار الذهب.

ويدخل ليفربول لقاء اليوم بمعنويات عالية بعد الفوز على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف على ملعب “مواينيو” يوم الخميس الماضى فى الجولة الـ 24 من البريميرليج، واقترابه من حصد لقب الدورى الإنجليزى لأول مرة منذ 30 عاما.

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ومن المنتظر أن يشرك الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول العديد من اللاعبين الشباب والبدلاء فى لقاء اليوم كما هو الحال فى مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى وكأس رابطة المحترفين.

يذكر ان فريق شروسبرى يحتل المركز السادس عشر فى دوري الدرجة الأولى الإنجليزى، ولم يحقق الفريق سوى 8 انتصارات في 25 مباراة خاضها حتى الآن.

وتوج ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزى سبع مرات كان آخرها عام 2006، بينما يعود آخر ظهور له فى نهائي البطولة إلى عام 2012، عندما سقط أمام بهدفين لهدف على ملعب “ويمبلي”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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