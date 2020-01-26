كوريا الجنوبية تتوج على حساب السعودية بكأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

توج منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي بطلاً للنسخة الرابعة من بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً بالفوز على نظيره السعودي 1-0 بضربة رأس فى الوقت القاتل، اليوم الاحد 26-1-2020 فى المباراة النهائية التي اختتمت اليوم فى تايلاند،

وحسم المنتخب الكوري المباراة واللقب لصالحه بفضل الهدف الذي سجله جيونج تاي ووك في الدقيقة 113.

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ورغم دخول الفريقين سريعا في أجواء المباراة ، كان الحذر واضحا في أداء المنتخب السعودي فيما حاول المنتخب الكوري مرارا اختراق منطقة الجزاء السعودية وسنحت له عدة فرص حقيقية ولكنه فشل في استغلالها.

وشهدت الدقيقة 20 أول فرصة حقيقية للمنتخب الكوري عندما اخترق وو يونج جيونج الدفاع السعودي وانفرد بالحارس محمد اليامي الذي تصدى لتسديدته لتخرج الكرة إلى ركنية.

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ورد المنتخب السعودي بهجمة خطيرة في الدقيقة 28 سدد منها عبد الله الحمدان الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكنها انتهت إلى ضربة ركنية.

وبمرور الوقت ، أصبح اللعب في اتجاه مرمى المنتخب السعودي معظم الوقت ولكن المنتخب الكوري فشل في استغلال الفرص التي سنحت له لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستأنف الفريقان محاولاتهما مع بداية الشوط الثاني وكان المنتخب السعودي هو الأكثر سيطرة على مجريات اللعب والأكثر هجوما وإن لم يشكل خطورة حقيقية على المرمى الكوري.

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ورد المنتخب الكوري بهجمة سريعة خطيرة في الدقيقة 58 وصل فيها اللاعب البديل لي دونج جون داخل منطقة الجزاء وسدد كرة ماكرة بيسراه ولكن اليامي تصدى لها ببراعة.

وكاد لي دونج جون يفتتح التسجيل في الدقيقة 78 اثر تمريرة طولية وصلت منها الكرة على حدود منطقة الجزاء بعدما فشل اللاعب عبد الباسط علي في إبعادها لينفرد اللاعب الكوري بالحارس السعودي ولكن الأخير نجح في إبعاد الكرة قبل أن يشتتها الدفاع.

وسدد عبد الرحمن غريب كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 88 ولكن الكرة علت العارضة لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين قبل أن يحسمها المنتخب الكوري لصالحه بهدف في الشوط الإضافي الثاني.

وجاء الهدف اثر ضربة حرة احتسبت للمنتخب الكوري بجوار منطقة الجزاء السعودية ولعبها البديل لي دونج كيونج عرضية وانقض عليها تاي ووك بضربة رأس قوية حاول اليامي إبعادها ولكن الكرة أكملت طريقها إلى داخل المرمى ليكون هدف الفوز بالمباراة والتتويج باللقب الأسيوي.

وكان المنتخبان قد حسما بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) بمجد وصولهما للمباراة النهائية.

كما رافقهما المنتخب الأسترالي بالفوز على منتخب أوزبكستان 1 / صفر أمس السبت في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.