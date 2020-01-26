بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا تحت 23 عمًا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية في نهائي بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينيتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية، على ملعب راجامانجالا الوطني في العاصمة التايلاندية بانكوك.

تبث المباراة على قناة بي إن سبورتس 10 بتعليق عامر الخوذيري، وقناة الكأس الثالثة بتعليق سمير اليعقوبي، ونبثها لكم في الخليج 365 في هذا البث المباشر.

واستطاع المنتخب السعودي حسم تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020 بالفوز المتأخر الذي حققه أمام أوزبكستان في الدور نصف النهائي، والشيء نفسه كرره منتخب كوريا الجنوبية أمام أستراليا.

لكن المدير الفني لمنتخب السعودية “سعد الشهري” أكد أنه لن يكتفي بالتأهل إلى الأولمبياد، وأخبر لاعبيه بأهمية العودة بكأس آسيا تحت 23 عامًا إلى المملكة اليوم.

وكان منتخب أستراليا قد انتزع بطاقة الصعود إلى دورة الألعاب الأولمبية يوم أمس السبت بعد التغلب في مباراة تحديد المركز الثالث على نظيره الأوزباكي.

Advertisements

اضغط هنا للوصول إلى صفحة البث المباشر لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم

السعودية 0-1 كوريا الجنوبية

???? ملعب راجامانجالا (بانكوك- تايلاند)

???? كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا (النهائي)

انتهت – بعد الأشواط الإضافية

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية في نهائي أمم آسيا تحت 23 عامًا.

???? يصحبكم على مدار هذا اللقاء “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

♻️ لا تنسوا تحديث هذه الصفحة كل 30 ثانية فقط للتعرف على أحدث تفاصيل اللقاء.

???? البث يتضمن الفرص والبطاقات والتغييرات ولمحات فنية بالاضافة إلى بعض اللقطات الهامة.

???? كل التوفيق لممثل العرب في هذه المباراة..إن شاء الله يكون التتويج من نصيب السعودية كما كان من نصيب مصر قبل شهرين.

???????? تشكيلة السعودية اليوم: محمد اليامي – عبد الباسط هندي – حسان تمبكتي – عبد الرحمن غريب – عبد الله الحمدان – خالد الدبيش – علي الحسن – حسين العيسى – خالد الغنام – مختار علي – سعودي عبد الحميد.

???????? تشكيلة كوريا الجنوبية اليوم: سونج بيوم كيون – كانج يون سونج – لي سانج مين – جيونج تي ووك – لي يو هيون – جيونج – كيم جين جيو – كيم دونح هيون – كيم جين يا – ون دو جاي – وه سي هون.

???????? عزف نشيد كوريا الجنوبية أولاً ثم نشيد السعودية..وحماس كبير في مدرجات منتخب كوريا.

أعضاء المنتخب السعودي يقرأون الفاتحة في منتصف الملعب..

السعودية بالزي الأخضر التقليدي على اليسار، وكوريا الجنوبية على اليمين بالزي الأحمر والأسود.

???????????????? يدير هذا اللقاء الحكم الأسترالي “كريستوفر بيث”.

???? يساعد كريس بيث مواطنيه انتون شكيتينين وأشلي ووريك بيكهام.

⌚️ الحكم الرابع: الصيني ما نينغ.

???? حكم الفيديو المساعد: شون ايفانز (أستراليا).

???? الحكام المساعدين لحكم الفيديو: فو مينغ (الصين)، أدهم مخادمة (الأردن).

الآن الشوط الأول

1″ صافرة بداية اللقاء…

5″ لا فرص مُبكرة .. مرحلة جس نبض واضحة بين الفريقين

7″ تدخلات قوية من لاعبي كوريا الجنوبية في خط الوسط…وخالد الغنام يتعرض لضربة في الركبة تتسبب في خروجه من أرض الملعب لتلقي العلاج.

8″ ???? ???? يوجد الكثير من الجماهير لمنتخب كوريا وهو مشهد لم نعتد عليه في هذه البطولة إلا في مباريات تايلاند التي ودعت من دور الثمانية على يد السعودية.

10″ مرت أول عشر دقائق في المباراة…وكوريا الجنوبية تبدو الطرف الأفضل، ضغط مستمر من لاعبي الفريق على حائز الكرة في خط وسط السعودية…

11″ الجميل في الموضوع أن منتخب السعودية يتعامل بهدوء أعصاب كبير جدًا مع المباراة، ويجيد التخلص من الضغط العالي بالمهارة والتحرك من دون كرة والتمرير السليم..حتى الآن السعودية تكتيكيًا وفنيًا ????.

12″ ????????‍♂️ أووووووووه…حارس مرمى كوريا الجنوبية يسقط في هفوة فادحة أمام عبد الله الحمدان بتمرير كرة سيئة للمدافع، لو ردة فعل الحمدان أعلى قليلاً لاستفاد منها وسجل الهدف الافتتاحي على خط الستة ياردات.

20″ ???? أووووووووه…أخطر فرصة في المباراة ككل لصالح كوريا الجنوبية .. صاحب الرقم 7 “وو يونج” المحترف في فرايبورج الألماني، يَمر بطريقة فنية مذهلة داخل منطقة الجزاء من اللاعب سعود عبد الحميد بوضع الكرة من بين قدميه، لينفرد بالحارس محمد اليامي الذي خرج من مرماه وأغلق الزاوية اليمنى الضيقة ما ساعده على إبعاد التسديدة بالقدم إلى ركنية.

22″ ???? منتخب كوريا الجنوبية مُركز تمامًا على شن الهجمات من الجهة اليسرى له واليمنى للسعودية!

24″ ???? بووووووووم…مختار علي يجرب حظه من 20 ياردة بتصويبة قوية ترتطم في جسد أحد المدافعين وتذهب إلى ركنية.

28″ أووووووووووووه….عبد الله الحمدان يتسلم كرة جميلة داخل منطقة جزاء كوريا الجنوبية، ويسدد بيمناه لترتطم في جسد المدافع ثم في جسده وتخرج ركلة مرمى.

28″ الحمدان تسلم الكرة وهو محاصر من 3 مدافعين، لم يستطع التفكير أو التصرف كما يريد..تتعوض!

30″ منتخب السعودية ينتفض ويمارس الضغط العالي من وسط ملعب كوريا الجنوبية.. دائمًا ما يتواجد 3 أو 4 لاعبين في وسط ملعب كوريا..هذا جيد جدًا، لكن حذاري من المرتدات الخطيرة بقيادة اللاعب رقم 7 في كوريا.

34″ ???? بووووووم….تصويبة خطيرة من لاعب كوريا “سي هون أوه” من حوالي 20 ياردة ذهبت جوار القائم الأيسر للمرمى السعودي بياردة واحدة..فرصة خطيرة للغاية.

38″ واضح جدًا تركيز منتخب كوريا على المرتدات خصوصًا من الجهة اليسرى..يجب أن يقوم سعد الشهري بغلق تلك الجهة.

42″ لااااااااااااااااااا….اللاعب رقم 7 الذي حدثتكم عنه “وو يونج” يفشل في تسجيل هدف سهل للغاية، بتسديد كرة عرضية جاءته من الجهة اليمنى فوق العارضة بعيدة.. وو يونج هرب من الرقابة ولو ركز قليلاً بغلق باطن قدمه لحظة التسديد لوضعها في زاوية هدف بكل سهولة.

43″ ⚠️ أول بطاقة صفراء من نصيب منتخب السعودية للمدافع “عبد الباسط هندي”.

45″ الحكم يضيف 3 دقائق كوقت بدل من ضائع.

45″ ???? أول تغيير في المباراة مع آخر دقيقة في الشوط الأول بنزول لي دونج يون بدلاً من يونج وو يونج

48″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي مع أفضلية لكوريا الجنوبية في عدد الفرص الخطيرة.

استراحة قصيرة ونواصل معكم تغطية هذه المباراة.

الشوط الثاني..

45″ صافرة بداية الشوط الثاني

50″ استحواذ سعودي على الكرة في أول خمس دقائق من بداية الشوط الثاني..مع ضغط ليس بتلك الشراسة من لاعبي كوريا.

53″ ???? التغيير الثاني لمنتخب كوريا الجنوبية بنزول لي دونج جيونج بدلاً من كيم جين جيو

58″ أوووووووه…إبعاد رااااائع بأطراف أصابع محمد اليامي إلى ركنية بعد تصويبة مقوسة من على خط ال18 من دونج جون لي لاعب نادي بوسان الكوري الجوبي..كادت تكون هدف في الزاوية اليمنى السفلية.

60″ ???? التغيير الأول لمنتخب السعودية بخروج خالد الغانم ونزول أيمن يحيى

64″ ⚠️ بطاقة صفراء ثانية لمنتخب السعودية للاعب سعود عبد الحميد

65″ ???? أرى فراس البريكان يجهز نفسه للمشاركة مع المنتخب السعودي في الدقائق التالية.

68″ ???? بالفعل فراس البريكان لاعب نادي النصر السعودي يأخذ مكان عبد الله الحمدان الذي أهدر العديد من الفرص لتهديد مرمى كوريا الجنوبية، لكنه كان يتسرع دائمًا في اتخاذ القرار.

71″ ???? اللاعب البديل في تشكيلة كوريا دونج جون لي يتعرض لإصابة في الوجه ويتلقى على إثرها العلاج لمدة دقيقة.

73″ ???? التغيير الأخير لمنتخب كوريا الجنوبية بنزول كيم داي-وون بدلاً من لي يو-هيون

77″ هدف مؤكد يضيع من منتخب كوريا الجنوبية..انفراد من اللاعب المخيف “دونج جون لي” يسدد ويتصدى الحارس نجم المباراة الأول “محمد اليامي”، لحسن الحظ متابعة باقي لاعبي كوريا كانت سيئة.

78″ لا.. كوريا أفضل، كوريا الأقرب، التراجع البدني للسعودية ملحوظ جدًا في هذه الدقائق.

80″ عملية بناء الهجمة يتم من الخلف للأمام دون أي مضايقات من مهاجمي السعودية..

81″ اللعب بهدوء وعدم اندفاع هي السياسة التي اتبعها المدرب سعد الشهري في المباريات الماضية وحققت له الفوز.. هل تقوده للفوز اليوم ايضًا؟

87″ أوووووووه…الفرصة الوحيدة لمنتخب السعودية في الشوط الثاني، تصويبة من 23 ياردة لعبد الرحمن غريب تمر فوق العارضة.. كان يجب أن يصوب بوجه القدم وليس بباطن القدم..

89″ تحسن كبير في مستوى السعودية خلال الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة..

89″ الانتشار جيد جدًا على طرفي الملعب..لكنه سيء جدًا في العمق الدفاعي وداخل منطقة جزاء كوريا الجنوبية..

90″ أوووووووه…كرة عرضية خطيرة من أيمن يحيى داخل المنطقة، ولا أحد يستقبلها بسبب سوء تمركز البريكان .. ربما لو عبد الله الحمدان هنا لخطفها رغم تحفظي الكبير على مستوى الحمدان اليوم.

90″ أربع دقائق وقت بدل من ضائع.

94″ لا جديد في الوقت المضاف..الحكم يطلق صافرته معلنًا التعادل السلبي واللجوء لأشواط إضافية ومن ثم ركلات جزاء اذا استمر النتيجة على حالها.

استراحة ونعود لكم في الشوط الإضافي الأول.

90″ صافرة بداية الشوط الإضافي..

91″ للتذكير من حق كوريا الجنوبية إجراء تغيير رابع بعد بدء الأشواط الإضافية..

92″ سعد الشهري لم يقم بإجراء تغييره الثالث بالتالي لديه تغييرين في الوقت الإضافي.

100″ منتخب كوريا الجنوبية يستحوذ على الكرة ويحصل على عدة ركلات ثابتة.

105″ ???? التغيير الثالث للسعودية…ناصر العمران يشارك بدلاً من علي الحسن.

105″ صافرة نهاية الشوط الاضافي الأول بالتعادل السلبي ..

106″ صافرة بداية الشوط الاضافي الثاني .. هل نلجأ لركلات الحظ الترجيحية لحسم هذه المباراة أم تشهد الدقائق المتبقية هدفًا؟

109″ أووووووووووووووووووف…..تصويبة خطيرة من اللاعب رقم 10 “لي دونج-جيونج” بعد حصوله على تمريرة جميلة على حافة منطة الجزاء .. والحارس الرائع “محمد اليامي” يمسك بالكرة من الزاوية اليسرى السفلى..

110″ ⚠️ بطاقة صفراء ثالثة للسعودية من نصيب اللاعب خالد الدبيش.

112″ ????⚽️ جوووووول..هدف لكوريا الجنوبية برأسية قاتلة من داخل منطقة الستة ياردات بعد كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى!

113″ ???? قلب دفاع منتخب كوريا الجنوبية وقائد الفريق “تاي-ووك جيونج” يرتقي بشكل ممتاز فوق جميع مدافعي السعودية ليحول برأسه كرة عرضية جميلة جاءته من صاحب الرقم 10 الموهوب “لي دونج-جيونج”.

116″ فرصة مؤكدة لتعديل السعودية للنتيجة، لكن حارس مرمى كوريا يُبعد الكرة بأطراف أصابعه..

116″ التعادل وارد والله لو ركز الفريق قليلاً.

116″ ???? التغيير الرابع والأخير لمنتخب كوريا الجنوبية بنزول اللاعب كيم تاي هيون بدلاً من كيم داي وون.

120″ الحكم يضيف ثلاث دقائق كوقت بدل من ضائع.

122″ بطاقة صفراء للاعب رقم 11 الذي قلب المباراة رأسًا على عقب “لي دونج جون” بسبب إهداره للوقت على خط التماس.

123″ صافرة نهاية المباراة بفوز كوريا الجنوبية 1-0 بعد التمديد…

حظ أوفر لمنتخب السعودية في المشاركات القادمة ببطولات أمم آسيا عمومًا..يجب الحفاظ على هذا الفريق ودعم المدرب سعد الشهري.