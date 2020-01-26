رياضة | برشلونة يفتح الباب أمام باريس سان جيرمان لضم صفقة كبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفتح الباب أمام باريس سان جيرمان لضم صفقة كبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي برشلونة قرر الانسحاب من صفقة المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعى نادي باريس سان جيرمان لضم أوباميانج ليكون خليفة إدينسون كافاني في الفريق الباريسي، ليشعل الصراع مع برشلونة في الأيام الأخيرة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي بنهاية الشهر الجاري.

وذكر موقع ‘‘لو10 سبورت‘‘ الفرنسي، أن برشلونة سيسهل مهمة باريس سان جيرمان في عملية التعاقد مع بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال هذا الشتاء.

وأوضح الموقع أن برشلونة غير رأيه بشأن التعاقد مع أوباميانج، حيث انسحب العملاق الكاتالوني من سباق ضم المهاجم الجابوني، وسيكون لدى باريس سان جيرمان الآن فرص أكبر للفوز بخدمات هداف الجانرز.