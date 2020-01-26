رياضة | بالتفاصيل.. عرض أوروبي على مائدة صالح جمعة للرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. عرض أوروبي على مائدة صالح جمعة للرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى صالح جمعة لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي عرضاً من الدوري البرتغالي للرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

وعلم " الخليج 365 الرياضي" أن صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي تلقى عرضاً من الدوري البرتغالي للرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 200 ألف دولار للاعب ، و200 ألف دولار لصالح النادي الأهلي.

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وخرج صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منذ توليه المهمة رسمياً بعد الارورجوياني مارتن لاسارتي.

وأعلن السويسري فايلر عدم حاجته إلى خدمات صالح جمعة في الفترة القادمة داخل النادي الأهلي وفتح الباب أمام لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لتسويق اللاعب رسمياً في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.