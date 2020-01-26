رياضة | مانشستر يونايتد يستعرض أمام ترانمير رزفرز بسداسية في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يستعرض أمام ترانمير رزفرز بسداسية في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا ساحقا على حساب فريق ترانمير روڤرز بنتيجة ستة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هاري ماجوير هدف فريق مانشستر يونايتد في المباراة، قبل أن يعزز دالوت وخيسي لينجارد النتيجة بالهدفين الثاني والثالث، واحرز فيل جونز ومارسيال الهدفين الرابع والخامس، وجاء الهدف السادس في الشوط الثاني عن طريق ماسون جرينوود.

ويغيب ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد عن الفريق في الفترة الأخيرة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة ولفرهامبتون.

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد قد تعرض لهزيمة قاسية من فريق بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الدوري الإنجليزي الممتاز.