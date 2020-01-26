رياضة | عاجل.. نقل مباراة الزمالك ودجلة إلى ستاد القاهرة

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن نقل مباراة وادي دجلة ببطولة الدوري إلى ستاد القاهرة بشكل رسمي.

وكشف الزمالك عن وصول خطاب رسمي من جانب لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بنقل اللقاء إلى ستاد القاهرة.

وكان مقررا إقامة مباراة الزمالك ودجلة على ملعب الجيش بمدينة السلام.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق بعد غد الثلاثاء مع دجلة في الجولة الـ ١٥ لبطولة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك في آخر المواجهات ببطولة الدوري على حساب الجونة بهدفين دون رد.

وتعادل الزمالك سلبيًا مساء الجمعة الماضي أمام مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.