رياضة | تشكيلة ليفربول أمام شرزبوري في كأس انجلترا.. مشاهدة مباراة ليفربول وشرزبوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة ليفربول أمام شرزبوري في كأس انجلترا.. مشاهدة مباراة ليفربول وشرزبوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق شرزبوري في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ادريان.

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خط الدفاع : ويليامز - لوفرين - ماتيب - لاروشي.

خط الوسط : جونز - فابينهو - تشيريفيلا - اليوت - مينامينو.

خط الهجوم : ديفوك اوريجي.

وكان قد حقق فريق ليفربول فوزه الأخير على فريق ولفرهامبتون بنتيحة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الولفز.