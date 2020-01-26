رياضة | خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام الإسماعيلي.. بث مباشر مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام الإسماعيلي.. بث مباشر مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الإسماعيلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتقام مباراة الإسماعيلي والاتحاد على أرضية ملعب الإسماعيلية.

نتيجة مباراة الذهاب

وكان الدراويش قد حقق الفوز على زعيم الصغر في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 28 من ديسمبر الماضي، على ملعب الأسكندرية بهدف نظيف.

حيث أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن تشكيل فريقه وجاء كالتالي:

Advertisements

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: محمود رزق _ إسلام جمال _ السيد سالم _ محمود شعبان.

خط الوسط: نور السيد _ أحمد نبيل مانجا _ أحمد رفعت.

خط الهجوم: إيمانويل أوكوي _ رزاق سيسيه _ خالد قمر.

بينما جاءت مقاعد البدلاء كالتالي:

محمود الزنفلي _ أسامة العزب _محمد أنور _ أحمد حجي _ أيمن غباشي _ مراوان عطية _ أنيس سالتو.