رياضة | المقاصة يواجه الجيش والإنتاج باستاد المقاولون بدلا من السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يواجه الجيش والإنتاج باستاد المقاولون بدلا من السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي مصر المقاصة خطابا رسميا من اتحاد الكرة يفيد بنقل مباراتي الفريق أمام طلائع الجيش والإنتاج الحربي إلى ملعب استاد المقاولون العرب بدلا من إقامتهما باستاد السلام.

ومن المقرر أن يلتقي المقاصة مع طلائع الجيش في الخامسة مساء غد الاثنين باستاد المقاولون، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري.

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كما سيلتقي المقاصة مع الإنتاج الحربي في السابعة والنصف مساء يوم 8 فبراير المقبل باستاد المقاولون، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراتين بدون حضور جماهيري، وفقا لما نص عليه خطاب اتحاد الكرة إلى نادي المقاصة