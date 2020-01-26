رياضة | ماذا يفعل الاتحاد السكندري من أجل نصف نهائي البطولة العربي ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا يفعل الاتحاد السكندري من أجل نصف نهائي البطولة العربي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق الاتحاد السكندري هزيمة بهدف نظيف في مباراة ذهاب دور ربع نهائي بطولة كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال التي أُقيمت على ملعب الإسكندرية معقل زعيم الثغر.

موعد مباراة الاسماعيلي ضد الاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال مساء اليوم الأحد فى تمام الساعة الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة و تنقل على قنوات أبو ظبي الرياضية.

ماذا يفعل الاتحاد السكندري من أجل التأهل ؟

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي ما يجب أن يفعله لاعبو المدرب طلعت يوسف في مباراة الإياب ضد الاسماعيلي من أجل تعويض خسارة الذهاب والحفاظ على آمال زعيم الثغر في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال.

1_ إحراز هدف تعديل الكفة في وقت مبكر

خسارة الفريق السكندري في مباراة الذهاب بهدف محمد الشامي جناح الاسماعيلي تجعل لاعبو المدرب طلعت يوسف أمام تحدي التعويض في مباراة الليلة حيث يجب على فريق زعيم الثغر تسجيل هدف على أقل تقدير في مرمى الدراويش من أجل معادلة الكفة والعودة إلى نقطة الصفر وتساوي الحظوظ في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال.

2_ تسجيل هدف آخر في مرمى محمد فوزي

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هدف الفريق السكندري الأول أصبح ضرورة محتمة على لاعبي الاتحاد السكندري ومن ثم يبدأ التحدي الآخر للمدرب طلعت يوسف في تحقيق آمال جماهير زعيم الثغر بتسجيل هدف ثاني في مرمى محمد فوزي حارس الاسماعيلي وهوا الهدف الذي سيؤدي إلى تأهل أبناء الإسكندرية إلى دور نصف النهائي من البطولة العربية شريطة الحفاظ على عذرية شباكهم خلال لقاء الليلة المقرر إقامته على ملعب الاسماعيلية.

3_ الحفاظ على نظافة شباك الحارس عماد الحارس

توزان خطوط الفريق السكندري الدفاعية والهجومية خلال مباراة الليلة هدف يسعى المدرب طلعت يوسف لتحقيقه حيث يخشى مدرب زعيم الثغر من استقبال مرمى حارسه عماد السيد أية أهداف حيث أن تسجيل الاسماعيلي على ملعبه اليوم يزيد من فرص تأهل الدراويش إلى نصف نهائي البطولة العربية بفضل هدف نجمهم محمد الشامي في مباراة الذهاب لذا يتعين على خط دفاع الأخضر"السيد سالم ، محمد أنور ، إسلام جمال ، أسامة العزب" الحفاظ على مرماهم خالي من الأهداف إذا ما أرادوا الصعود للدور التالي.

قائمة الاتحاد السكندري ضد الدراويش

وكان المدرب طلعت يوسف قد كشف عن قائمة فريقه لمواجهة الاسماعيلي في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال حيث ضمت القائمة العديد من النجوم من بينها الوافد الجديد عمرو الميداني وجاءت القائمة كالتالي:_

حراسة المرمى:عماد السيد، محمود الزنفلي، عمرو خليل.

خط الدفاع:إسلام جمال، محمد أنور، محمود رزق، السيد سالم، محمود شعبان، ويسلون أكوبي، صبري رحيل، أسامة العزب، عمرو الميداني.

خط الوسط:نور السيد، أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، أيمن غباشي، أحمد حجي، أحمد راشد، أحمد رفعت، رزاق سيسيه.

خط الهجوم:جدو، خالد قمر، إيمانويل أوكوي، سلتو.