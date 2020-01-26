رياضة | تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام الاتحاد.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد في البطولة العربية AD Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام الاتحاد.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد في البطولة العربية AD Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الإسماعيلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتقام مباراة الإسماعيلي والاتحاد على أرضية ملعب الإسماعيلية.

نتيجة مباراة الذهاب

وكان الدراويش قد حقق الفوز على زعيم الصغر في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 28 من ديسمبر الماضي، على ملعب الأسكندرية بهدف نظيف.

حيث أعلن ديديه جوميز، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه وجاء كالتالي:

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حارس المرمى: محمد فوزى

خط الدفاع : أحمد أيمن، محمد هاشم، باهر محمدى، محمود البدرى.

خط الوسط : عماد حمدى، هُمام طارق، محمد صادق.

خط الهجوم : عبد الرحمن مجدى، محمد الشامى، بينسون شيلونجو.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلاً من :

محمد مجدى، إبراهيم أبو اليزيد، محمد مجدى الجمل، محمد بيومى، محمود دونجا، بيكيتى سيلفا، فخر الدين بن يوسف.