رياضة | حديث الصحافة الإنجليزية.. أرقام استثنائية يقدمها كلوب مع ليفربول هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حديث الصحافة الإنجليزية.. أرقام استثنائية يقدمها كلوب مع ليفربول هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي حديث الصحافة الإنجليزية والعالمية بعد التألق اللافت الذي ظهر عليه الريدز هذا الموسم في جميع البطولات الأوربية والقارية.

ونجح المدرب الألماني في قيادة نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 24 جولة من عمر البطولة الإنجليزية حيث حقق الفوز في 23 جولة وتعادل في جولة واحدة فقط كانت أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة البريميرليج ويبدو أن يورجن كلوب في طريقه لإعادة لقب الدوري الانجليزي الممتاز بعد غياب 30 عاما عن خزائن نادي ليفربول.

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وعلى الصعيد القاري نجح يورجن كلوب في قيادة نادي ليفربول للتأهل للدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الأول في المجموعة متفوقا علي حساب نظيره نادي نابولي الإيطالي و جينك البلجيكي بالإضافة إلي ريد بول سالزبورج النمساوي.

ومن المقرر أن يواجه حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا نادي ليفربول نظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة المقبلة من بطولة دروي أبطال أوروبا ذهابا علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد وإيابا علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

يذكر أن نادي ليفربول نجح في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوربي بالإضافة إلي كأس العالم للأندية بموسم 2018 / 2019.