رياضة | محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة الكأس اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة الكأس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة ليفربول ايكو الإنجليزية الشهيرة التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره نادي شروسبري تاون ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي والتي شهدت عدم تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في التشكيلة الأساسية لاراحته.

تعرف علي تشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول بالكأس:

حراسة المرمي: أدريان سان ميجيل.

خط الدفاع: ميلنر، لوفرين، ماتيب، جوميز.

خط الوسط: فابينهو، إليوت، نابي كيتا.

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خط الهجوم: أوريجي، جونز، مينامينو.

تعرف علي موعد مباراة ليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية:

من المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي شروسبري تاون ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي لعام 2020 اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب مونتكومري ميداو الدولي بمدينة شروسبري وتذاع المباراة علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بتعلق المعلق السوداني الشهير سوار الذهب.

تعرف كيف تأهل نادي ليفربول و شروسبري لهذا الدور:

كان نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد صعد لدور ثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي بعد الفوز علي حساب نظيره نادي إيفرتون في الجولة الماضية بنتيجة هدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول بينما صعد نادي شروسبري الي هذا الدور بعد تخطي عقبة نادي بريستول سيتي.