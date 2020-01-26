رياضة | هجوم عنيف من الصحافة الاسبانية علي كيكي سيتين ولاعبي برشلونة بعد السقوط في الميستايا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم عنيف من الصحافة الاسبانية علي كيكي سيتين ولاعبي برشلونة بعد السقوط في الميستايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الصحف الاسبانية هجوما عنيفا علي كيكي سيتين المدير الفني الجديد لنادي برشلونة و لاعبي الفريق بعد الخسارة امام نادي فالنسيا مساء السبت علي ملعب الميستايا الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

تعرف علي ما قالته الصحافة الاسبانية عن كيكي سيتين ولاعبي برشلونة بعد مباراة فالنسيا:

‏قالت صحيفة موندوديبورتيفو الاسبانية الشهيرة أن النجم الدولي الأرجنتيني لوينل️ ميسي و الحارس الدولي الألماني تير شتيجين حارس مرمي نادي برشلونة دائما يظهران في وجه الصعاب وأمام نادي فالنسيا في ملعب المستايا الاثنان فعلا كل شيء، ولكن لم يتمكنا من تجنب البارسا خسارة كبيرة وقاسية حيث استطاع شتيجين تصدى لركلة جزاء وكثير من الكرات أمام لاعبي فالنسيا والنجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي سدد 11 مرة على مرمى فالنسيا لكنه لم يسجل.

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة موندوديبورتيفو أن اللاعب الدولي التشيلي ارتور فيدال كان الاكثر شخصية في ملعب المستايا أمام فالنسيا حيث قفز فيدال للملعب بدلا من آرثور، وتمكن بالفعل من تحسين اداء البارسا في الهجوم، وتواصل مع لوينل ميسي في اكثر من مرة، وسمح له بالاختراق من العمق، ولكن لسوء الحظ لم يسجل ميسي في اكثر من لقطة في مرمي نادي فالنسيا.

Advertisements

بينما قالت صحيفة ماركا الاسبانية ‏بعد سقوط البارسا في المستايا أمام نادي فالنسيا يمكن لريال مدريد ان يستعيد صدارة بطولة الدوري الاسباني الممتاز ليجا منفردا بعد حوالي 100 يوم من خسارتها، منذ 19 اكتوبر عام 2019.

وأضافت الصحيفة أن النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي لاعب نادي برشلونة أقل نجاحا حيث سجل الارجنتيني أسوء رقم له منذ عام 2017، بـ 11 تسديدة على مرمى الخصم فالنسيا، من دون ان يسجل أي هدف أمام نادي فالنسيا.

تعرف على نتيجة مباراة فالنسيا و برشلونة بالدوري الاسباني:

حقق نادي فالنسيا فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي برشلونة ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت علي ملعب الميستايا الدولي بمدينة فالنسيا.