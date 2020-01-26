رياضة | مواعيد مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يوم 1 فبراير المقبل بالعديد من المواجهات الصعبة والمهمة والتي ستحسم المتأهلين بشكل كبير.

وهناك بعض الفرق حسمت تأهلها إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مبكرا دون الانتظار إلى الجولة الأخيرة، وعلى رأسها صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي، بعد تصدر ترتيب مجموعتهم.

ويفتتح مازيمبي الكونغولي مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، في تمام الثالثة عصرا، يوم السبت الموافق 1 فبراير على ستاد الشهداء بالعاصمة لوبومباتشي.

ويحل الزمالك ضيفا على فريق بريميرو دي أوجستو في تمام الثالثة عصرا من نفس اليوم، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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ثم تقام مواجهة صن دوانز الجنوب إفريقي والوداد المغربي في نفس التوقيت، في إطار مواجهات المجموعة الرابعة، من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتأتي المواجهة الرابعة بين اتحاد الجزائر وبترو أتليتكو، في نفس التوقيت، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ثم يفتتح شبيبة القبائل الجزائري مباريات المجموعة الثالثة بمواجهة الترجي التونسي، في تمام السادسة مساء يوم السبت المقبل الموافق الأول من فبراير.

قبل أن يستضيف الرجاء المغربي نظيره فيتا كلوب الكونغولي في نفس التوقيت، على ستاد مركب محمد الخامس، ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وتختتم مباريات دور المجموعات عندما يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على الهلال السوداني، في تمام التاسعة مساء يوم السبت الموافق الأول من فبراير ضمن مباريات المجموعة الأولى، ثم يستضيف النجم الساحلي التونسي منافسه بلاتينيوم الزيمبابوي على ستاد رادس، في تمام التاسعة مساء من نفس اليوم.