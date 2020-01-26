رياضة | 3 عوامل ترجح كفة الاسماعيلي ضد الاتحاد السكندري.. اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 عوامل ترجح كفة الاسماعيلي ضد الاتحاد السكندري.. اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي لاستقبال ضيفه الاتحاد السكندري على ملعب الاسماعيلية ضمن إطار منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال.

موعد مباراة الاسماعيلي ضد الاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تُقام مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال بين الاسماعيلي وضيفه الاتحاد السكندري في تمام الساعة الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة و تنقل على قنوات أبو ظبي الرياضية.

قائمة الدراويش لمواجهة الاتحاد السكندري ..فخر الدين مفاجأة

وكان الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للنادي الإسماعيلي قد كشف عن قائمة فريقه المشاركة في لقاء الليلة ضد الاتحاد السكندري و التي شهدت الظهور الأول للوافد الجديد التونسي فخر بن يوسف و ضمت القائمة الآتي :

حراسة المرمى: محمد مجدي- محمد فوزي- محمود عبد المنصف.

خط الدفاع: باهر المحمدي- إبراهيم أبواليزيد- محمد مجدي الجمل- أحمد أيمن- محمود البدري- محمد هاشم.

خط الوسط: عماد حمدي- محمود عبدالعاطي”دونجا”- محمد بيومي- محمد مخلوف- همام طارق- عبدالرحمن مجدي- بيكيتي سيلفا.

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خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف- وجيه عبدالحكيم- محمد الشامي- بنسون شيلونجو.

عوامل ترجح كفة الاسماعيلي على ضيفه الاتحاد السكندري

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام أبرز العوامل التي ترجح كفة أبناء مدينة الاسماعيلية أمام الضيوف فريق الاتحاد السكندري في لقاء إياب دور ربع نهائي بطولة كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

1_ هدف الشامي في الذهاب

هدف محمد الشامي مهاجم الدراويش في مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب الاسكندرية والتي سطرت فوز الاسماعيلي يجعل لاعبو المدرب الفرنسي ديديه جوميز أكثر هدوءا وثباتا داخل ملعب الاسماعيلية حيث يدخل الدراويش اللقاء متقدمين في مجموع المباراتين بنتيجة هدف نظيف وهوا ما يرجح كفة الفريق الأصفر في التأهل إلى الدور نصف نهائي بطولة كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال.

2_ ملعب الاسماعيلية والجمهور الوافي

يستقبل الدراويش ضيفهم الاتحاد السكندري على ملعب مدينة الإسماعيلية معقل برازيل الكرة المصرية وسط حضور جماهيري كبير منتظر لمشجعي الاسماعيلي وهوا ما يزيد الفريق الأصفر قوة ويساهم في ارتفاع حظوظه في التأهل إلى مباراة نصف نهائي البطولة العربية فمن المعروف عن جمهور الدراويش حماسهم في تشجيع فريقهم الأول طيلة أوقات المباراة وهوا ما يشكل ضغوطا كبيرة على زعيم الثغر خلال مواجهة الإياب مساء اليوم الأحد.

3_ فخر الدين بن يوسف

شهدت قائمة الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الدراويش تواجد التونسي المخضرم والصفقة الجديدة فخر الدين بن يوسف في تشكيل الدراويش وهوا ما يزيد هجوم برازيل الكرة قوة في مباراة اليوم ضد الاتحاد السكندري الذي يعاني من مشكلات في خط الدفاع وتواجد الدولي التونسي في منطقة جزاء زعيم الثغر يشكل خطراً كبيراً على آمال أبناء الاسكندرية في التأهل إلى الدور التالي حيث يتميز المهاجم الجديد بطوله ومهاراته في التسجيل بالقدمين وكذلك قدرته على التعامل مع الكرات الهوائية وخبرته في البطولات الكبيرة التي اكتسبها من الفرق الكبيرة التي سبق له اللعب لها أمثال النجم الساحلي التونسي والترجي.