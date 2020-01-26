رياضة | تشكيل بيراميدز أمام رينجرز.. مشاهدة مباراة بيراميدز ضد إينوجو رينجرز في الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل بيراميدز أمام رينجرز.. مشاهدة مباراة بيراميدز ضد إينوجو رينجرز في الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يواجه نظيره إينوجو رينجرز بطل نيجيريا مساء اليوم، في لقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: المهدي سليمان خط الدفاع: عبد الله بكري - رجب بكار - محمد حمدي - ولفريد كانون Advertisements خط الوسط: أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - طارق طه خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد أيمن منصور - عمر جابر - نبيل عماد دونجا - أحمد الشناوي- عبد الله السعيد - عمر العيوني - إبراهيم عادل

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