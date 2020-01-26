رياضة | بنى سويف يهزم سوهاج بهدف نظيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يهزم سوهاج بهدف نظيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الكروي الأول بنادي بنى سويف الرياضى فى تحقيق فوز بهدف نظيف على ضيفه سوهاج الرياضى بمباراتهما التى أقيمت بملعب إستاد بنى سويف الرياضى وذلك فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

وجاء هدف بنى سويف عن طريق محمود عبد العاطي بالدقيقة 54 بعد نجاحه فى تسديد ركلة جزاء إحتسبها حكم اللقاء نتيجة قيام مدافع سوهاج بدفع مهاجم بنى سويف.

وشهد اللقاء العديد من الإعتراضات خاصة من جانب الجهاز الفنى لبنى سويف على قرارات طاقم التحكيم.

لدأ بني سويف المباراة بتشكيل مكون من محمود الحضرى وأحمد الأمور ومحروس محمود ومصطفى صلاح الصفتى وعلى محمد على ومحمود بكرى ونصر رمضان ومحمود مكى ومحمود عاطف ومصطفى صلاح بلية ومحمود عبد العاطى.

فيما بدأ سوهاج المباراة بتشكيل مكون من بهاء صابر ومحمد ثروت وأسامة رجب وأحمد خاتم ومحمد سيد ومحمد صبري ومحمد عبد السميع ومحمود شعبان وأحمد جمال ومحمد ناجح وكماره يعقوب.

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وخلال اللقاء أجرى بنى سويف تغييرات بنزول كلا من محمد أشرف ومعتز محروس وبلال أحمد بدلا من مصطفى بلية ومحمود عاطف وأحمد الأمور.

فيما أجرى سوهاج تغييرات بنزول كلا من محمد جمال وعادل رجب بدلا من محمد صبرى ومحمود شعبان.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من عاطف حسين وعلومه باسم جابر وممدوح مرسي وأحمد محمد عبد السميع حكما رابعا وتونى عثمان مراقب حكام وشحاته العسقلاني مراقب مسابقات .

وأشهر الحكم الكارت الأصفر لمعتز محروس لاعب بنى سويف.

ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد صلاح ومحمد أبو السعود جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بنى سويف للنقطة 27 نقطة فيما توقف رصيد سوهاج المركز الثامن عند 15 نقطة.