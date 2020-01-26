رياضة | فوز البنك والإعلاميين والألومنيوم وشبان قنا في جولة مثيرة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز البنك والإعلاميين والألومنيوم وشبان قنا في جولة مثيرة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مباريات الأحد، بالجولة الثالثة عشر، للمجموعة الأولى، من دوري القسم الثاني (مجموعة الصعيد) عن حافظ فريق البنك الأهلي على القمة بعد فوزه خارج ملعبة على فريق ديروط بهدفين نظيفين، سجلها محمد مصطفى ميدو في الشوط الأول واسلام صلاح سولارى في الشوط الثاني.

وحقق فريق الألومنيوم الفوز خارج ملعبه فريق المنيا بهدفين دون رد، تقدم محمود ناجح، من ركلة جزاء في الدقيقة 43 من الشوط الأول، قبل أن يحرز إسلام عبد الراضي الهدف الثاني.

وفاز فريق الإعلاميين على فريق طهطا، بهدفين مقابل هدف، انتهى الشوط الأول بتقدم الاعلاميين بهدفين، سجلهما المورتاني أحمد سالم ومهدي صبحى وجاء هدف طهطا عن طريق اللاعب بدوى ناصر في الشوط الثاني.

وفاز فريق بنى سويف على فريق سوهاج بهدف نظيف سجله الوافد الجديد محمود عبد العاطي من ضربة جزاء في الدقيقة 13 من الشوط الثاني.

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وخسر فريق بترول أسيوط على ملعبه من فريق شبان قنا، بهدفين مقابل هدف حيث تقدم إيهاب فؤاد للبترول في بداية اللقاء، وقبل ختام الشوط الأول عاد الشبان للقاء بإحراز هدفين متتاليين عبر اللاعب الجديد شهاب شفيق.

وتعادل فريق الفيوم مع فريق تليفونات بني سويف بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الاهلي 28 نقطة

2- الألومنيوم 28 نقطة

3- بنى سويف 27 نقطة

4- شبان قنا 23 نقطة

5- تليفونات بني سويف 20 نقطة

6- الإعلاميين 18 نقطة

7- بترول أسيوط 17 نقطة

8- المنيا 15 نقطة

9- سوهاج 15 نقطة

10- الفيوم 14 نقطة

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط