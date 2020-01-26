رياضة | نكشف سبب خروج عمر السعيد من قائمة الزمالك لمباراة مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نكشف سبب خروج عمر السعيد من قائمة الزمالك لمباراة مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك عن السبب وراء استبعاد عمر السعيد من مباراة مازيمبي الكونغولي الأخيرة بدوري أبطال افريقيا.

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام مازيمبي ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات الافريقي ليتأهل الفريقان للدور ربع النهائي.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للفريق أن كارتيرون يرى أن المغربي أشرف بن شرقي يمكن توظيفه في مركز المهاجم الصريح بالإضافة إلى صانع الألعاب وهو ما دفعه لاستبعاد السعيد والاكتفاء بمصطفى محمد في قائمة المباراة الماضية.

وجاءت إصابة بن شرقي قبل اللقاء لتربك حسابات المدرب الفرنسي ويجبره على بقاء اللاعب على دكة البدلاء وعدم الدفع به للخوف من تفاقم الإصابة عليه.

ويستعد الزمالك لملاقاة وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر بطولة الدوري.