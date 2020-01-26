رياضة | مانشستر سيتي يقسو على فولهام برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يقسو على فولهام برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق فولهام بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل جوندوجان هدف فريق السيتي الاول في اللقاء عن طريق ركلة جزاء، وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 19 من الشوط الأول، وعزز اللاعب البرازيلي جابريل جيسوس النتيجة بالهدفين الثالث والرابع.

ويستعد فريق السيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا لملاقاة فريق مانشستر يونايتد في المباراة المقبلة للنادي والتي ستقام على ملعب الاتحاد في إطار منافسات إياب دور النصف نهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي قد فاز بمباراته الأخيرة على فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف نظيف أحرزه الأرجنتيني سيرجو اجويرو.