رياضة | اسلام فؤاد يقود هجوم طنطا ضد المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اسلام فؤاد يقود هجوم طنطا ضد المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ايمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل قيادة اسلام فؤاد لخط الهجوم ، وجاء تشكيل طنطا ضد المقاولون العرب كالآتي :-

علي فرج ، محمود مسعود ، سليمان عبدربه ، ايهاب سمير ، احمد سالم صافي ، احمد الشناوي ، حسام غالي ، وليد عادل ، محمد ماجد اونش ، احمد فهمي ، اسلام فؤاد.

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بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :-

محمد فتحي ، محمد العشري ، محمد الشاذلي ، تاديو لوانجا ، احمد الألفي ، ماريو بيرناردو ، عبدالرحمن الدح.

يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة المقاولون العرب ، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز ، وستقام المباراة بينهم علي ملعب الأخير في تمام الخامسة مساءا.