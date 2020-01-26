اونلاين | final| مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر لكرة اليد اليوم الأحد 26 / 01 / 2020 نهائي أفريقيا كرة يد hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر final| مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر لكرة اليد اليوم الأحد 26 / 01 / 2020 نهائي أفريقيا كرة يد hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي مصر وتونس ضمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2020، المؤهلة إلي أولمبياد طوكيو، وذلك بعد أن نجح فراعنة اليد في الوصول إلي هذا النهائي بالإنتصار علي حساب المنتخب الجزائري القوي في المواجهة الماضية، بينما تحقق الإنتصار التونسي علي حساب المنتخب الأنجولي، في لقاء قوي بينهم، فهل ينجح الفراعنة في الثأر من الهزائم التونسية في النهائيات الماضية، أم سيسير نسور قرطاج لليد في طريق الإنتصار بتواجد كامل العدد للجماهير التونسية في الأستاد من أجل التشجيع،

تنطلق المواجهة بين فريقي مصر وتونس في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة الوطنية التونسية والمغربية الرياضية ويعلق علي اللقاء المعلق معلق تونسي..

نحن في الخليج 365 سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة مصر وتونس مباشر في لقاء اليوم الأربعاء 22 / يناير / 2020، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

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مشاهدة مباراة مصر وتونس مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي مصر وتونس مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

المنتخب المصري لكرة اليد يدخل بالتشكيلة الأساسية له ضد المنتخب التونسي، وذلك من أجل تتويج مجهوداته طوال هذه البطولة الصعبة التي نجح فيها بالصعود إلي النهائي بعد الإنتصار الماضي علي حساب الجزائر، في لقاء كان صعب للغاية، بينما تأهل النسور ضد أنجولا.