اونلاين | كورة اون لاين .. LIVE مشاهدة مباراة روما ولاتسيو الدورى الإيطالي و القنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين .. LIVE مشاهدة مباراة روما ولاتسيو الدورى الإيطالي و القنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم الأحد نادى روما الإيطالي نظيره نادى لاتسيو الإيطالي ضمن مواجهات الجولة واحد وعشرين من مسابقة الدورى الإيطالي الممتاز.

موعد المباراة :

و من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة و ستذاع علي قناة بن سبورت الرابعة.

ترتيب الفريقين :

Advertisements

يحتل نادى روما الإيطالي المركز الخامس برصيد ثمان و ثلاثين نقطة بنفس عدد نقاط نادى لاتسيو في المركز الرابع.

بينما يحتل نادى لاتسيو الإيطالي المركز الثالث برصيد خمس و أربعين نقطة بفارق نقطتين عن نادى إنتر ميلان في المركز الثانى.

و يطمح نادى روما الإيطالي في الوصول الي المركز الثالث الذي يحتله نادى لاتسيو الإيطالي و يبعده عنه سبع نقاط فقط .

بينما يطمح نادى لاتسيو الإيطالي في الوصول الي المركز الأول الذى يحتله نادى يوفنتوس و يبعده عنه ست نقاط .